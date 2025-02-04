تشيلسي يهزم وست هام ويصعد للمركز الرابع في الدوري الإنكليزي

تغلب نادي تشيلسي على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة جمعتهما اليوم الاثنين في ختام منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم وست هام أولا بهدف سجله جارود بوين في الدقيقة 42، لكن تشيلسي رد بهدفين في الشوط الثاني عن طريق بيدرو نيتو (د 64) وهدف عكسي سجله آرون فان بيساكا (د 74) بالخطأ في مرماه.

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وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، مستغلا خسارة منافسيه مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، بورنموث وأستون فيلا.



في المقابل، تجمد رصيد وست هام عند 27 نقطة في المركز الـ15.