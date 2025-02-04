رسميا.. لا مواجهات سعودية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

واصلت الأندية السعودية هيمنتها الكبيرة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك قبل جولة واحدة فقط من نهاية مرحلة الدوري.

Advertisement

وشهدت البطولة الأقوى للأندية الآسيوية تحولا في شكلها هذا الموسم 2024-2025، حيث تم استبدال الدور الأول من المجموعات بمرحلة دوري واحدة.وتضم هذه المرحلة 12 فريقا في المنطقة الغربية و12 فريقا في المنطقة الشرقية، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات، ويتأهل 8 فرق من كل منطقة إلى دور الـ16 "ثمن النهائي".وقبل الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، نجحت الأندية السعودية الثلاثة المشاركة (الأهلي، الهلال، النصر) في ضمان وجودها ضمن المراكز الثلاثة الأولى في المنطقة الغربية.وبذلك، لن تشهد مرحلة ثمن النهائي أي مواجهات بين الفرق السعودية، حيث إن الفرق الأربعة الأولى لا يمكن أن تواجه بعضها في هذا الدور.ووفقا لآلية الدور الـ16، سيواجه الفريق صاحب المركز الأول الفريق الثامن، بينما يلتقي الثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.يُذكر أن نادي العين الإماراتي هو بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، بينما كان الهلال السعودي آخر فريق سعودي يتوج باللقب، وذلك في عام 2021.