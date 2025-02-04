صفقة جزائرية ثانية.. مارسيليا يعلن التعاقد مع إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عبر "إكس" التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعام 2025.

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ونجح النادي الفرنسي في التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعام 2025، قادما من نادي ميلان الإيطالي على سييل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.ويمتلك إسماعيل بن ناصر عقدا مع نادي ميلان الإيطالي، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.ورحب نادي مارسيليا الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بالنجم الجزائري إسماعيل بن ناصر بعد ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعام 2025.