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رياضة

"مستوى غير متوقع".. نيمار يفاجئ الجميع في سانتوس البرازيلي

Lebanon 24
04-02-2025 | 12:00
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يستعد النجم البرازيلي نيمار جونيور لبدء رحلته الجديدة مع سانتوس بعد انتقاله من الهلال السعودي.
وانضم نيمار إلى سانتوس قبل أيام في صفقة انتقال حر بعد 12 عاما من رحيله عنه.

ووصل نيمار إلى تدريب سانتوس بطائرة هليكوبتر قبل 15 دقيقة من الموعد المقرر حيث يركز جهوده على الظهور الأول له في المباراة المرتقبة ضد بوتافوغو على ملعب "فيلا بلميرو" ضمن الجولة السابعة من الدوري البرازيلي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.
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وعلى الرغم من أن الإصابات وعدم الجاهزية هي أبرز أسباب رحيل نيمار إلا أن النجم البرازيلي فاجأ الجميع بلياقته وأدائه البدني في أيامه الأولى بعد العودة إلى سانتوس.

ووفقا لما ذكره موقع "Diário do Peixe" البرازيلي المختص في أخبار نادي سانتوس، فإن مستوى نيمار أذهل الطاقم التدريبي والأطباء في الفريق.

وأشار التقرير إلى أن نيمار أظهر خلال التدريبات قوة تفوق التوقعات وكان مستواه البدني مماثلا أو حتى أعلى من مستوى اللاعبين الذين كانوا يلعبون بالفعل في المباريات.
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