في الدوري المصري للرجال.. حكمة مصرية تدير مباراة بيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة اليوم بين بيراميدز والمنصورة ضمن منافسات الجولة 32 في بطولة كأس مصر.

ويلاقي بيراميدز المنصورة على ملعب الدفاع الجوي وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة بيراميدز ضد المنصورة إلى الحكمة مصرية شاهندا المغربي.

وتعد المصرية شاهندة المغربي من محكمات النخبة في القوائم الدولية، في السنوات الخمسة الأخيرة بعد إدارتها عدد كبير من المباريات الدولية لمنتخبات الرجال والسيدات في الإعمار السنية المختلفة وبطولات الناشئين. (روسيا اليوم)