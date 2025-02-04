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رياضة

رونالدو يفصح عن سبب رحيله المفاجئ عن ريال مدريد

Lebanon 24
04-02-2025 | 09:00
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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقابلة تلفزيونية عن الأسباب التي دفعته إلى الرحيل بشكل مفاجئ عن ريال مدريد في صيف 2018 والانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي. 
 
وقال رونالدو في بداية حديثه: "ريال مدريد هو أعظم ناد في العالم، حققت فيه إنجازات رائعة لن ينساها الجمهور، وهذا يجعلني سعيدا للغاية".
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وتطرق النجم البرتغالي إلى الفترة التي قضاها في ريال مدريد، وكيف ساهمت في تطوير مستواه، حيث قال: "أتذكر في ريال مدريد عندما كنت أضيع فرصة أو ركلة جزاء، كنت أغضب بشدة من نفسي، ولم أكن أسمح لنفسي بارتكاب الأخطاء. كنت أذهب إلى الفراش بدون عشاء وأنا أتحدث مع نفسي، وأتساءل لماذا سددت الكرة يمينا أو يسارا. لا أشعر بالندم على ذلك".

وعن سبب رحيله عن النادي الملكي، أوضح رونالدو أنه كان بحاجة إلى تحد جديد، وقال: "أردت خوض تجربة جديدة، لقد انتهت حقبتي هناك. أخبرت الرئيس فلورنتينو بيريز بذلك ووافق على رحيلي".
 
وكشف رونالدو عن محاولة رئيس ريال مدريد لإثنائه عن قراره في اللحظات الأخيرة، حيث قال: "بعد أيام قليلة من الاتفاق على رحيلي، حاول بيريز إقناعي بالبقاء، لكن لم يكن هناك مجال للعودة لأنني أعطيت كلمتي ليوفنتوس".

وأضاف: "أنا أقدر فلورنتينو بيريز كثيرا، فهو شخص جيد، وكثيرا ما عاملني جيدا، وفزنا بأشياء كثيرة معا".

واختتم رونالدو حديثه بالتأكيد على أن ريال مدريد سيظل دائما في قلبه، وأنه يعتبر إسبانيا بمثابة بيته الثاني، حيث تربى أطفاله وقضى أسعد فتراته كلاعب كرة قدم. (روسيا اليوم)

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