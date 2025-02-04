Advertisement

رياضة

ريال مدريد يتلقى ضربة مزدوجة.. ما القصة؟

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1315694-638742848154398069.png
Doc-P-1315694-638742848154398069.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى عشاق ريال مدريد صدمة قوية عشية لقاء ليغانيس في ربع نهائي كأس إسبانيا، حيث أكد المدرب كارلو أنشيلوتي غياب النجمين كيليان مبابي، وجود بيلينغهام عن اللقاء المقرر غدا الأربعاء.
 
ويأتي غياب مبابي وبيلينغهام ليعمق جراح الفريق الملكي، الذي يعاني بالفعل من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب أيضا كل من إدواردو كامافينغا ودافيد ألابا وأنطونيو روديغر وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليغانيس، أن مبابي يعاني من كدمة في ربلة الساق، رغم أنه تدرب بشكل طبيعي اليوم، إلا أنه لن يكون متاحا للمشاركة ضد ليغانيس. 
Advertisement
 
أما بيلينغهام، فيعاني من كدمة تعرض لها في وقت سابق، ولن يكون جاهزا لمواجهة ليغانيس.

وأشار أنشيلوتي إلى أن فينيسيوس جونيور حصل على يوم إضافي للتعافي، وسيكون متاحا أمام ليغانيس، لكنه لم يكشف عن جاهزية اللاعب البدنية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-04
14:24 | 2025-02-04
14:00 | 2025-02-04
13:16 | 2025-02-04
09:00 | 2025-02-04
07:00 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24