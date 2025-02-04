ريال مدريد يتلقى ضربة مزدوجة.. ما القصة؟

تلقى عشاق ريال مدريد صدمة قوية عشية لقاء ليغانيس في ربع نهائي كأس إسبانيا، حيث أكد المدرب كارلو أنشيلوتي غياب النجمين كيليان مبابي، وجود بيلينغهام عن اللقاء المقرر غدا الأربعاء.

ويأتي غياب مبابي وبيلينغهام ليعمق جراح الفريق الملكي، الذي يعاني بالفعل من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب أيضا كل من إدواردو كامافينغا ودافيد ألابا وأنطونيو روديغر وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال.



وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليغانيس، أن مبابي يعاني من كدمة في ربلة الساق، رغم أنه تدرب بشكل طبيعي اليوم، إلا أنه لن يكون متاحا للمشاركة ضد ليغانيس.

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أما بيلينغهام، فيعاني من كدمة تعرض لها في وقت سابق، ولن يكون جاهزا لمواجهة ليغانيس.



وأشار أنشيلوتي إلى أن فينيسيوس جونيور حصل على يوم إضافي للتعافي، وسيكون متاحا أمام ليغانيس، لكنه لم يكشف عن جاهزية اللاعب البدنية. (روسيا اليوم)