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رياضة

بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع أجمل لاعبة في العالم

Lebanon 24
04-02-2025 | 14:00
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أعلن نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، عن فسخ تعاقده مع اللاعبة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش، المعروفة بلقب "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، بعد 6 أشهر فقط من انضمامها للفريق. 

ووفقًا لبيان رسمي من النادي عبر منصة "إكس"، غادرت ماركوفيتش صفوف الفريق يوم الاثنين بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقدها. وقد وجه النادي الشكر للاعبة على تفانيها واحترافيتها، متمنياً لها التوفيق في مسيرتها المستقبلية.
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كانت ماركوفيتش، البالغة من العمر 25 عامًا، قد انضمت إلى براغا الصيف الماضي، لكنها شاركت في 4 مباريات فقط دون تسجيل أهداف. ورغم ذلك، لم يكشف البيان عن السبب وراء فسخ التعاقد، إلا أن تقارير أكدت أن اللاعبة ستنتقل إلى نادي دامايينسي البرتغالي.

من جانبها، عبرت ماركوفيتش عبر حسابها على "إنستغرام" عن أسفها للرحيل، مشيرة إلى أن تجربتها مع براغا كانت قصيرة لكنها مليئة بالتحديات والتطور. كما وجهت شكرها للنادي وللجماهير على الدعم، وأكدت أنها متحمسة للمستقبل وما هو مقبل. (ارم نيوز)
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