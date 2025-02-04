15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كريستيانو رونالدو يستفز جماهير برشلونة.. فماذا قال؟
Lebanon 24
04-02-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي تصريحًا اعتبرته وسائل إعلام استفزازيًا لجماهير نادي برشلونة، على هامش مقابلة إعلامية للاعب اليوم الثلاثاء.
رونالدو حل ضيفًا على الصحفي الإسباني الشهير إيدو أغيري في قناة (La Sexta)، وتطرق للحديث عن عدة أمور، من بينها التنافس ضد برشلونة وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.
Advertisement
وكانت فترة رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018 مليئة بالتنافس المحتدم ضد برشلونة وميسي، حيث وصل اللاعبان لقمة هرم كرة القدم على مدار عقد كامل في إسبانيا.
وقال رونالدو في المقابلة: "لطالما أحببت التسجيل في ملعب كامب نو، إنه أمر يثير حماستي، كانوا يطلقون صافرات استهجان ضدي، لكنني لم أعرهم الانتباه، كل ما فكرت فيه هو التسجيل وإسكاتهم".
ويضيف كريستيانو عن تنافسيته الطاحنة ضد برشلونة، قائلًا: "لقد أحببت تسجيل الأهداف في ملعب برشلونة أكثر من التسجيل في ملعب سانتياغو برنابيو".
في الحقيقة، تعد سجلات رونالدو التهديفية في ملعب "كامب نو" قوية للغاية، إذ خاض 19 مباراة في عقر دار البلوغرانا، بأقمصة ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا. (winwin)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
Lebanon 24
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
00:37 | 2025-02-04
04/02/2025 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
04:12 | 2025-02-04
04/02/2025 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
02:58 | 2025-02-04
04/02/2025 02:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
12:12 | 2025-02-04
04/02/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
10:00 | 2025-02-04
04/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:24 | 2025-02-04
بطريقة لافتة وتعليق طريف.. هكذا ودّع رونالدو عامه الـ39 (صور)
14:00 | 2025-02-04
بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع أجمل لاعبة في العالم
13:16 | 2025-02-04
كواليس لم تُكشف: لماذا رحل رونالدو عن "ريال مدريد" وفشل انتقاله لـ "برشلونة"؟
11:00 | 2025-02-04
ريال مدريد يتلقى ضربة مزدوجة.. ما القصة؟
09:00 | 2025-02-04
رونالدو يفصح عن سبب رحيله المفاجئ عن ريال مدريد
07:00 | 2025-02-04
في الدوري المصري للرجال.. حكمة مصرية تدير مباراة بيراميدز
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
05/02/2025 01:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
05/02/2025 01:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
05/02/2025 01:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24