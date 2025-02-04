كريستيانو رونالدو يستفز جماهير برشلونة.. فماذا قال؟

Advertisement

أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي تصريحًا اعتبرته وسائل إعلام استفزازيًا لجماهير نادي برشلونة، على هامش مقابلة إعلامية للاعب اليوم الثلاثاء.رونالدو حل ضيفًا على الصحفي الإسباني الشهير إيدو أغيري في قناة (La Sexta)، وتطرق للحديث عن عدة أمور، من بينها التنافس ضد برشلونة وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.وكانت فترة رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018 مليئة بالتنافس المحتدم ضد برشلونة وميسي، حيث وصل اللاعبان لقمة هرم كرة القدم على مدار عقد كامل في إسبانيا.وقال رونالدو في المقابلة: "لطالما أحببت التسجيل في ملعب كامب نو، إنه أمر يثير حماستي، كانوا يطلقون صافرات استهجان ضدي، لكنني لم أعرهم الانتباه، كل ما فكرت فيه هو التسجيل وإسكاتهم".ويضيف كريستيانو عن تنافسيته الطاحنة ضد برشلونة، قائلًا: "لقد أحببت تسجيل الأهداف في ملعب برشلونة أكثر من التسجيل في ملعب سانتياغو برنابيو".في الحقيقة، تعد سجلات رونالدو التهديفية في ملعب "كامب نو" قوية للغاية، إذ خاض 19 مباراة في عقر دار البلوغرانا، بأقمصة ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا. (winwin)