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رياضة
من هو نيكو غونزاليس المنضم حديثا لمانشستر سيتي؟
Lebanon 24
04-02-2025
|
23:00
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أعلن نادي مانشستر سيتي عن ضم لاعب الوسط الإسباني الشاب نيكو غونزاليس قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف، في أحدث تحركاته خلال سوق الانتقالات الشتوية لعام 2025. وبهذا الانتقال، يصبح غونزاليس رابع صفقات مان سيتي في هذه الفترة، بعد انضمام عبد القادر خوسانوف، فيتور ريس، وعمر مرموش.
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ويعد نيكو غونزاليس من اللاعبين الواعدين في خط الوسط، وهو معروف بمرونته في اللعب، حيث يستطيع اللعب في مركز الوسط الدفاعي أو التقدم للأمام والمساهمة في الهجوم. ويمتلك اللاعب، الذي وُلد في 3 كانون الثاني 2002 في لاكورونيا بإسبانيا، تاريخًا كرويًا مميزًا، حيث بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة، ثم انتقل إلى نادي بورتو البرتغالي.
ويأتي انتقال غونزاليس إلى مانشستر سيتي بعد فترة إعارة ناجحة إلى نادي فالنسيا الإسباني، حيث شارك في 26 مباراة في الدوري الإسباني. كما شارك مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ويأمل في الحصول على فرصة للانضمام إلى المنتخب الأول.
وكان نيكو غونزاليس قد تأثر بتوجيهات والده فران غونزاليس، الذي كان لاعبًا محترفًا في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا، حيث خاض أكثر من 700 مباراة مع النادي الإسباني. وقد التحق نيكو بأكاديمية برشلونة في سن مبكرة، حيث بدأ مسيرته الكروية بشكل جاد.
ويطمح غونزاليس إلى تقديم إضافة قوية لتشكيلة مانشستر سيتي في الفترة القادمة، ويأمل أن يحقق نجاحًا كبيرًا مع الفريق الإنجليزي في ظل إشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا. (روسيا اليوم)
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