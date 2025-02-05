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رياضة

أزمة كبرى.. 8 غيابات في قائمة ريال مدريد

Lebanon 24
05-02-2025 | 00:39
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كشف المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي عن قائمة ريال مدريد لمباراة ليغانيس في الدور ربع نهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2024-25.

ويحلّ ريال مدريد ضيفًا على ليغانيس غدًا الأربعاء في ربع نهائي كأس الملك، في المباراة التي ستُجرى على الملعب البلدي "دي بوتاركي" معقل الفريق المستضيف، وسط غيابات عديدة.
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وعرفت قائمة ريال مدريد لمباراة ليغانيس في كأس الملك، غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بالإضافة إلى صانع الألعاب الإنكليزي جود بيلينغهام، اللذين لم يشاركا في الحصة التدريبية اليوم الثلاثاء.

ويغيب عن صفوف اللوس بلانكوس أيضًا ثنائي الدفاع المصاب، أنطونيو روديغر ودافيد ألابا، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مران اليوم الثلاثاء، وسيغيب على إثرها لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل؛ كما يغيب الثنائي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، إيدير ميليتاو وداني كارفاخال؛ فيما تم استبعاد الحارس تيبوا كورتوا ولاعب وسط الميدان إدواردو كامافينغا للحصول على راحة.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليغانيس في كأس ملك إسبانيا
حراسة المرمى: أندري لونين، فيران غونزاليس، سيرجيو ميستري.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فيران غارسيا، فيرلاند ميندي، جاكوب رامون، راؤول أسينسيو، لورينزو، ماريو ريفاز.
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا غولر، داني سيبايوس، تشيما أندريه.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، إندريك، إبراهيم دياز، غونزالو.

وهناك العديد من الوجوه الشابة في القائمة، حيث تضم القائمة ثمانية لاعبين، منهم أسينسيو الذي أصبح بالفعل لاعبًا في الفريق الأول، فيران غونزاليس وسيرجيو ميستري في حراسة المرمى، ولورنزو وماريو ريفاس في الدفاع، وتشيما أندريه في خط الوسط، وغونزالو في الهجوم.

ولأول مرة، ينضم ريفاس، المدافع البالغ من العمر 17 عامًا، والذي كسب ثقة راؤول والجهاز الفني للفريق الأول، والذي يُقال إنه يمتلك الكثير من الشخصية والمهارة.
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