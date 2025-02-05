أسطورة ريال مدريد على علاقة بممثلة إباحية؟

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قرر الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس إنهاء الشائعات التي طالت حياته العاطفية، وذلك من خلال بيان رسمي نشره على حسابه في منصة "إكس"، بعد تداول العديد من التقارير الصحفية حول علاقاته العاطفية.وتطرقت التقارير الصحفية إلى أخبار عن ارتباط كاسياس بعدة شخصيات، مثل ماريا خوسيه سواريز، إلا أن الطرفين نفيا تلك الأنباء. كما ظهرت تكهنات أخرى حول علاقة كاسياس بالممثلة الإباحية كلوديا بافيل، وهو ما نفاه كاسياس أيضًا.في بيانه، قال كاسياس: "منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري، كرست حياتي لكرة القدم الاحترافية، وهي مهنة منحتني الكثير من السعادة بفضل دعم الجماهير. لكن هذا الاهتمام أدى إلى تسليط الضوء على جوانب من حياتي الخاصة التي كنت أفضّل إبقاءها بعيدة عن وسائل الإعلام".وأضاف: "لم أستخدم حياتي الشخصية لتحقيق مكاسب مادية، بل طالبت دائمًا بالاحترام وابتعدت عن الشائعات. رغم ذلك، كان من الصعب الحفاظ على خصوصيتي، وأرغب في أن أعيش حياة طبيعية كما يفعل الآخرون في سني".وتابع: "من وقت لآخر، تتعرض سمعتي للهجوم ويُستغل خصوصي في وسائل الإعلام بطريقة غير لائقة. ليس من المقبول استغلال اسمي لتحقيق شهرة أو مكاسب على حسابي أو تشويه سمعتي".وأكد كاسياس أنه وصل إلى نقطة لم يعد فيها قادرًا على تحمل التدخل في حياته الخاصة، وأنه لن يسمح بمزيد من الانتهاكات لخصوصيته أو شرفه. وأوضح أنه سيلاحق قانونيًا أي انتهاك لحقوقه الخاصة.التكهنات حول علاقات كاسياس ازدادت في الآونة الأخيرة، بعد مشاهدته مع كلوديا بافيل في عدة مناسبات، وكان آخرها في حدث بمدينة برشلونة، حيث تم رصدهما في نفس الفندق تحت مراقبة الصحافة. وفي مقابلة لها مع برنامج "De viernes"، تحدثت بافيل عن العلاقة مع كاسياس، مؤكدة أنها كانت أحيانًا مفتوحة بسبب المسافة بينهما، لكنها كانت أكثر قربًا في أوقات أخرى. وأضافت أنها تحدثت معه مؤخرًا عن رغبتها في إنجاب الأطفال، مشيرة إلى أن كاسياس يطمح لأن يصبح أبًا مرة أخرى. وفي نهاية المقابلة، وجهت بافيل رسالة إلى كاسياس قائلة: "لا أفهم لماذا لا ترد على رسائلي الأخيرة". (روسيا اليوم)