رسالة من ريال مدريد إلى رونالدو!

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وجه ريال مدريد، رسالة خاصة لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده الـ40 اليوم الأربعاء.وقال فريق "الميرنغي" عبر حسابه على منصة "إكس":" عزيزي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.. نود أن نرسل لك تهنئة حارة بمناسبة عيد ميلادك الأربعين".وأضاف:" كل مشجعي ريال مدريد فخورون بك كأسطورة وبما تمثله في تاريخنا. يوم سعيد مع عائلتك وأحبائك".وكان رونالدو الذي بلغ عامه الـ40 لعب لنادي ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ومثله في 438 مباراة، سجل خلالها 450 هدفا وقدم 131 تمريرة حاسمة.وفاز أيضا النجم البرتغالي مع العملاق المدريدي بألقاب كأس العالم للأندية 3 مرات إلى جانب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات أيضا والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين أيضا ومثلهما أيضا كأس السوبر الإسباني.ودافع رونالدو أيضا عن ألوان أندية مانشستر يونايتد الإنكليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي.