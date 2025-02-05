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رياضة

مُدافع "توتنهام" يتوعد صلاح: بوسعي إيقاف خطورة أي لاعب

Lebanon 24
05-02-2025 | 06:09
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أكد جيد سبينس مدافع توتنهام ثقته في قدرته على منع محمد صلاح من التسجيل بينما يتقدم توتنهام 1-صفر قبل مباراة إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم أمام مضيفه ليفربول الخميس.
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وقال سبينس للصحافيين: بوسعي إيقاف خطورة أي لاعب. صلاح لاعب رائع وهو في حالة جيدة لكن يتعين عليك إبطال ما يجيده حقا.

كما أضاف: نقاتل من أجل النادي والمدرب. نؤمن جميعا بما يريد أن يفعله." (العربية)
 
 
 
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