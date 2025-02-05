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رياضة

بعد الاعتزال... ما هو حلم رونالدو؟

Lebanon 24
05-02-2025 | 08:38
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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن حلمه هو امتلاك العديد من الأندية في المستقبل بدلا من أن يصبح مدربا أو مديرا رياضيا، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين يوم الأربعاء.

ولم يقدم النجم البرتغالي أي إشارة إلى اعتزاله حتى الآن، ويواصل تمثيل بلاده بالإضافة إلى اللعب مع نادي النصر في دوري روشن السعودي.
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ولكنه كشف إنه لا يرى نفسه في مجال التدريب أو الإدارة، ولكنه يفضل أن يمتلك مجموعة من الأندية.

وأبان رونالدو في تصريحان لقناة "كانال 11" بالتلفزيون البرتغالي "لا يبدو من المنطقي أن أكون مديرا لنادي، وأنا بإمكاني أن أمتلك واحدا، لماذا أكون مديرا فنيا، أو مديرا رياضيا أو رئيسا تنفيذيا".

وقال: هذا حلمي، وأنا واثق من أنني سأمتلك أحد الأندية. وسأقول لكم المزيد. لا أتمنى أن أمتلك ناديا واحدا، بل عدة أندية. (العربية)
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