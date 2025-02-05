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رياضة

عرض تاريخي لراموس من الدوري المكسيكيّ

Lebanon 24
05-02-2025 | 10:10
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يبدو أن النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس على وشك العودة إلى ملاعب كرة القدم ولكن هذه المرة في الدوري المكسيكي، بعيدا عن أوروبا التي شهدت تألقه لسنوات طويلة.

ومنذ إنهاء عقده مع نادي إشبيلية في صيف العام الماضي، ظل راموس دون فريق، وقضى النصف الأول من الموسم الحالي في التدريبات دون المشاركة في أي مباريات رسمية.
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ولكن يبدو أن الفرصة قد حانت للاعب البالغ 38 عاما لاستئناف مسيرته الكروية، حيث أفادت تقارير صحفية بأنه تلقى عرضا مغريا من نادي مونتيري المكسيكي.

ووفقا لصحيفة Record Mexico، فإن العرض الذي تلقاه راموس يشمل عقدا بقيمة 5 ملايين يورو سنويا، بالإضافة إلى مكافآت مالية لكل مباراة يبدأها، وشارة قيادة الفريق، ومكافآت إضافية عند تسجيله أهدافا أو صناعته تمريرات حاسمة.

كما سيحصل على مكافآت عن كل مباراة يلعبها خلال كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 2% من عائدات مبيعات قمصانه.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس طلب اتخاذ إجراءات أمنية خاصة لعائلته، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن انتقاله إلى مونتيري يوم الجمعة أو السبت المقبلين. (روسيا اليوم)
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