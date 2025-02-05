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رياضة

رغم رحيله.. مرموش يحقق إنجازا في الدوري الألماني

Lebanon 24
05-02-2025 | 12:30
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أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء، أن لاعبه السابق المصري عمر مرموش والمنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي هو أفضل لاعب بالفريق لشهر يناير الماضي.
ونشرت صفحة النادي على منصة إكس صورة لمرموش وكتبت عليها: "تم التصويت له باعتباره أفضل لاعب في شهر يناير".
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كان مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أعلن في 23 كانون الثاني الماضي، رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.
وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".
وكان مانشستر قد دخل مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في كانون الثاني الجاري. (سكاي نيوز)
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