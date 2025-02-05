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رياضة
لاتسيو يتعاقد رسميا مع المغربي رضا بلحيان
Lebanon 24
05-02-2025
|
15:00
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أعلن نادي لاتسيو روما الإيطالي رسميا ضم لاعب خط الوسط الدولي المغربي رضا بلحيان قادما من صفوف نادي هيلاس فيرونا.
ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن انتقال اللاعب المغربي جاء مقابل نحو تسعة ملايين يورو، بالإضافة إلى ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو كمكافآت متعلقة بالأداء.
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واختار بلحيان ارتداء القميص رقم 21 في ملعب "الأولمبيكو".
وفضل بلحيان وهو واحد من اكتشافات المدرب المغربي ليد الركراكي مؤخرا مع منتخب "أسود الأطلس"، اللعب للاتسيو بالنظر للضمانات والمشروع الرياضي المغري.
وقد أثار بلحيان الإعجاب في فيرونا منذ انتقاله إليه قادما من نيس الفرنسي في كانون الاثني 2024 مقابل 500 ألف يورو فقط.
وولد بلحيان في فرنسا، وتخرج من أكاديمية نادي نيس، ولعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما، لكنه فضل تمثيل منتخب المغرب وخاض مباراته الأولى مع "أسود الأطلس" في تشرين الأول 2024. (روسيا اليوم)
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