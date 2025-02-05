Advertisement

رياضة

نيوكاسل يقهر آرسنال مجددا

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1316454-638744217799880673.png
Doc-P-1316454-638744217799880673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حجز نيوكاسل يونايتد تذكرته إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، عندما كرر فوزه على ضيفه آرسنال 2-0 مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي.

وسجل جاكوب ميرفي (19) وأنتوني جوردون (52) هدفي اللقاء.
Advertisement

وكان نيوكاسل قد تغلب على آرسنال في مباراة الذهاب على ستاد الإمارات بهدفين نظيفين، وسيلعب في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي"، بين الفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين ليفربول وتوتنهام، علما بأن الثاني فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف. (كووورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:09 | 2025-02-06
23:00 | 2025-02-05
18:06 | 2025-02-05
15:00 | 2025-02-05
14:36 | 2025-02-05
12:30 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24