نيوكاسل يقهر آرسنال مجددا

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حجز نيوكاسل يونايتد تذكرته إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، عندما كرر فوزه على ضيفه آرسنال 2-0 مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي.وسجل جاكوب ميرفي (19) وأنتوني جوردون (52) هدفي اللقاء.وكان نيوكاسل قد تغلب على آرسنال في مباراة الذهاب على ستاد الإمارات بهدفين نظيفين، وسيلعب في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي"، بين الفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين ليفربول وتوتنهام، علما بأن الثاني فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف. (كووورة)