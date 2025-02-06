نيس يودّع منافسات كأس فرنسا

ودّع نيس منافسات كأس فرنسا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي.

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وانقاد نيس لخسارة مفاجئة على أرض مضيفه ستاد بريوشان، من الدرجة الوطنية الثانية، بهدفين لواحد الأربعاء في ثمن نهائي المسابقة المحلية.وبادر توم لوشيه بافتتاح النتيجة للضيوف في الدقيقة (54).وأدرك أوغو بودان التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة (88).وعاد بودان ليُهدي هدف التأهّل إلى ربع النهائي لستاد بريوشان في الدقيقة (90+7).كما تأهّلت أندية أنجيه وغانغون وكان إلى ربع النهائي بتجاوز عقبة كلّ من ستراسبورغ (3-1) وتولوز (2-0) وديف كابور (5-3) توالياً. (بي إن سبورتس)