بعد قرار تاريخي.. مباراة كرة قدم قد تبدأ بنتيجة 1-0

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تستعد جماهير الإيطالية لمتابعة مباراة فريدة من نوعها بين فيورنتينا وإنتر ميلان، والتي ستستأنف اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإيطالي.وكانت المباراة بين الفريقين والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 14، توقفت في الدقيقة 16 من عمرها مطلع كانون الاول الماضي، بعد تعرض لاعب فيورنتينا، إدواردو بوفي البالغ 22 عاما، لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى سقوطه مغشيا عليه.وعلى الفور، تم نقل بوفي إلى وحدة العناية المركزة، فيما قرر الحكم إيقاف المباراة.قبل الحادثة، كانت المباراة تشهد مراجعة من قبل حكم اللقاء باستخدام تقنية الفيديو VAR لتحديد شرعية هدف مشكوك فيه سجله إنتر ميلان، ولم يتم الإعلان عن القرار النهائي قبل توقف المباراة.ووفقا للقرارات الرسمية، ستستأنف المباراة من الدقيقة 16، مع الإعلان عن القرار النهائي بشأن الهدف المشكوك فيه.وفي حال احتساب الهدف، ستكون هذه أول مباراة في تاريخ كرة القدم تبدأ بنتيجة 1-0، مما يضيف بعدا تاريخيا لهذا اللقاء. (روسيا اليوم)