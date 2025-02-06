حرب تصريحات بين نجم ريال مدريد وممثلة إباحية.. اتهامات متبادلة وبيانات نارية

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تصاعدت حرب البيانات بين إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، والممثلة الإباحية كلوديا بافيل، في نزاع علني.وفي تصريحات مثيرة لبرنامج De viernes، زعمت بافيل وجود علاقة بينها وبين كاسياس، قائلة: "ارتبطنا بعلاقة منذ فترة، كانت أحيانا مفتوحة بسبب المسافة بيننا، لكننا كنا أقرب في أوقات أخرى". وأضافت أن المحادثة الأخيرة بينهما كانت حميمية، وتطرقت إلى موضوع إنجاب الأطفال، حيث أعرب كاسياس عن رغبته في أن يصبح أبا مرة أخرى.وختمت بافيل حديثها برسالة مباشرة لكاسياس عبر الكاميرا: "أنا لا أفهم لماذا لا ترد على رسائلي الأخيرة".ردا على هذه الاتهامات، أصدر كاسياس بيانا رسميا نفى فيه أي علاقة بينهما، مؤكدا: "من وقت لآخر، يتم استغلال اسمي وصورتي للإضرار بسمعتي، ويتم انتهاك خصوصيتي وتحويلها إلى وسيلة للترفيه".وأضاف: "لقد وصلت إلى نقطة أصبح فيها الوضع غير محتمل، ولن أسمح بمزيد من التدخل في حياتي الخاصة أو أي انتهاك لشرفي. سأفعل كل ما بوسعي لحماية نفسي ومن حولي".ولم تتردد بافيل في الرد ببيان رسمي، حيث دافعت عن حقها في التعبير عن تجربتها الشخصية دون أن يُنظر إليها على أنها هجوم أو انتهاك للخصوصية.وقالت: "لقد كنت دائما صادقة مع مجتمعي، ولم أسع أبدا لإيذاء أي شخص. التعبير عن جانبي من القصة ليس انتهاكا، بل هو ممارسة لحقي في التعبير الحر".وأضافت: "في عالم يطالب بالشفافية، حيث تكافح النساء من أجل التحدث بحرية دون تشويه سمعتهن، من المقلق أن تحاول بعض الأطراف إسكات صوتي أو تصويري كشخص يسعى للشهرة على حساب الآخرين".واختتمت بافيل بيانها بتأكيد حقها في الدفاع عن نفسها، قائلة: "أنا أسفة لتفاقم هذا الوضع، لكنني لن أسمح بتشويه رسالتي أو اتهامي بسوء النية. أحتفظ بحقي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزاهتي وسمعتي". (روسيا اليوم)