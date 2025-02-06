بشأن صلاح.. الهداف التاريخي للدوري الإنكليزي يُحذّر ليفربول

حذر أسطورة الدوري الإنكليزي الممتاز آلان شيرر، نادي ليفربول من أن نجم الفريق محمد صلاح قد يتعرض لـ"السيناريو الأسوأ" ويصاب بالإحباط في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبله مع "الريدز".



ويعتقد شيرر، أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل صلاح قد تدفعه إلى التفكير في أسوأ الاحتمالات.

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وقال شيرر في تصريحات نقلها موقع "liverpoolecho": "كان أرني سلوت مدرب ليفربول يتحدث عن وضع العقد مع صلاح، والسؤال الكبير هو: ماذا سيحدث؟ بصراحة ليس لدي أدنى فكرة عن سبب التأخير، ولماذا لم يوقع.. نفس الوضع يعيشه أيضا الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفان دايك، لكن هذا لا يؤثر على لعبهم في هذه اللحظة حتى الآن".



وأضاف: "قلت قبل بضعة أشهر إنه عندما يحين شهر يناير وفبراير ومارس، بصفتك رياضيا من النخبة، يجب أن تفكر في ذلك طوال الوقت، ولكن إذا كنت تقترب من نهاية عقدك ولم توقع بعد، فيجب أن يكون هناك جزء صغير منك يفكر: ماذا لو حدث الأسوأ هنا؟ من حيث الإصابات".



وتابع: "لا أعرف ما يفكرون فيه، لكن هذا لا يؤثر على صلاح أو ليفربول حتى الآن". (روسيا اليوم)