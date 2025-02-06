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رياضة

بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من رونالدو إلى مارسيلو: "أنت رفيق حياتي"

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:00
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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، رسالة وداع مؤثرة إلى زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرازيلي مارسيلو، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

مارسيلو، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، أعلن اعتزاله كرة القدم في 8 شباط 2024، ليضع حدًا لمسيرة رائعة استمرت لسنوات، فاز خلالها مع ريال مدريد بـ 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
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وخلال مسيرته التي امتدت من 2007 حتى 2022، حقق مارسيلو مع ريال مدريد 25 لقبًا، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية. كما شارك في 58 مباراة مع منتخب البرازيل، محققًا العديد من الإنجازات مثل الفوز بكأس القارات 2013، والميدالية الفضية في أولمبياد 2012، والميدالية البرونزية في 2008.

وقال مارسيلو عبر حسابه على منصة "إكس": "تنتهي رحلتي كلاعب هنا، لكن لا يزال لدي الكثير لأقدمه لكرة القدم. شكراً لكم على كل شيء".

وكان مارسيلو قد اختتم مسيرته مع فريق فلومينينسي البرازيلي، الذي لعب له قبل رحيله بالتراضي في تشرين الثاني 2023 بعد الفوز بكأس ليبرتادوريس.

في سياق وداعه، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة مؤثرة إلى مارسيلو، حيث قال: "أخي، يا لها من مسيرة رائعة! عشنا الكثير معًا، كانت سنوات مليئة بالإنجازات والانتصارات واللحظات التي لا تُنسى. أكثر من مجرد زميل في الفريق، كنت رفيقًا لحياتي. شكرًا على كل شيء، يا صديقي.. أتمنى لك كل الخير في هذه المرحلة الجديدة من حياتك". (ارم نيوز)
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