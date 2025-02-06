من نادلة في مطعم إلى نجمة مشهورة.. تعرفوا إلى زوجة أسينسيو

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تصدرت ساندرا غارال، زوجة النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب أستون فيلا الحالي وريال مدريد السابق، العناوين بعد انضمام زوجها إلى الفريق الإنكليزي في سوق الانتقالات الشتوي.أسينسيو، الذي انتقل إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، كان قد انضم للنادي الفرنسي في بداية الموسم الماضي. لعب أسينسيو مع باريس سان جيرمان في 47 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، إلا أنه فقد مكانه في تشكيلة الفريق تحت قيادة لويس إنريكي.بعيدًا عن الملعب، تثير ساندرا غارال، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، اهتمامًا في مجال الأزياء والديكور الداخلي. تخرجت ساندرا من المدرسة التقنية العليا للهندسة المعمارية في مدريد، وتدير أعمالها الخاصة، إضافة إلى أنها تعتبر من عشاق الموضة. وقد أثبتت مكانتها في عالم الأزياء من خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في ميلانو.وتزوجت ساندرا من أسينسيو في عام 2023، بعد أن التقيا في ملهى ليلي في مدريد عام 2019، حيث كانت تعمل ساندرا كنادلة وقتها. (ارم نيوز)