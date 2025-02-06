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رياضة
ليفربول يسحق توتنهام وينتظر نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة
Lebanon 24
06-02-2025
|
18:37
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حجز ليفربول حامل اللقب مقعده في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعدما سحق ضيفه توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة، في إياب قبل النهائي، الخميس، ليعوض خسارته ذهاباً بهدف.
وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 34، عندما أطلق كودي خاكبو تسديدة بالقدم اليمنى في الشباك بعد تمريرة عرضية من محمد صلاح.
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وهزّ صلاح الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 51، بعد أن عرقل أنطونين كينسكي حارس توتنهام داروين نونيز.
ثم أضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث من هجمة سريعة، واختتم فيرجيل فان ديك التسجيل بضربة رأس.
وكان نيوكاسل يونايتد قد تغلب على أرسنال 2-صفر، الأربعاء، مكررا فوزه ذهابا بنفس النتيجة ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية في 3 سنوات.
ويقام النهائي في 16 من شهر آذار المقبل.
وستكون المباراة النهائية الأولى في كرة القدم الإنجليزية للمدير الفني الهولندي أرني سلوت، الذي تولّى مسؤولية تدريب ليفربول خلفاً ليورغن كلوب قبل انطلاق الموسم.
وبهذا يبقي ليفربول، الفائز بكأس الرابطة 10 مرات، على آماله في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.
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