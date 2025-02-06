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رياضة

بخماسية.. برشلونة يتجاوز فالنسيا

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:30
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تأهّل نادي برشلونة إلى نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد تغلّبه على مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة الخميس في ربع النهائي.

وفرض فيران توريس نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على ثلاثية للبلوغرانا في الدقائق (3 و17 و30) فيما بصم فيرمين لوبيز (23) ولامين جمال (59) على الهدفين الآخرين للضيوف.
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وبذلك أكمل برشلونة عقد المتأهّلين إلى المربّع الذهبي بعد عبور كلّ من ريال سوسييداد الذي أزاح ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين وقطبي العاصمة الإسبانية أتليتيكو وريال مدريد.
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