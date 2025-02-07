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رياضة

بعد معركة مثيرة.. أنس جابر تودّع بطولة أبوظبي

Lebanon 24
07-02-2025 | 00:00
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توقّف مشوار التونسية أنس جابر عند الدور ربع النهائي في بطولة أبوظبي للتنس.
وكانت التونسية أنس جابر قد خسرت المواجهة أمام نظيرتها الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وجاءت تفاصيل المواجهة المثيرة بواقع 2-6 و6-4 و6-7 (4-7).
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وبذلك ستواجه ريباكينا، حاملة اللقب والمصنفة الأولى في الدورة، في نصف النهائي نظيرتها السويسرية بيليندا بينتشيتش الفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع 7-5 و6-3.

وبلغت نصف النهائي أيضاً الأميركية أشلين كروغر بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز 7-5 و4-6 و6-2.

وتلعب كروغر في الدور المقبل مع التشيكية ليندا نوسكوفا الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 6-4 و6-3. (بي إن سبورتس)
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