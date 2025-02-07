بعد معركة مثيرة.. أنس جابر تودّع بطولة أبوظبي

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توقّف مشوار التونسية أنس جابر عند الدور ربع النهائي في بطولة أبوظبي للتنس.وكانت التونسية أنس جابر قد خسرت المواجهة أمام نظيرتها الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.وجاءت تفاصيل المواجهة المثيرة بواقع 2-6 و6-4 و6-7 (4-7).وبذلك ستواجه ريباكينا، حاملة اللقب والمصنفة الأولى في الدورة، في نصف النهائي نظيرتها السويسرية بيليندا بينتشيتش الفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع 7-5 و6-3.وبلغت نصف النهائي أيضاً الأميركية أشلين كروغر بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز 7-5 و4-6 و6-2.وتلعب كروغر في الدور المقبل مع التشيكية ليندا نوسكوفا الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 6-4 و6-3. (بي إن سبورتس)