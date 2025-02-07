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رياضة

هزيمة مدوية لإنتر

Lebanon 24
07-02-2025 | 00:30
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أسدى فيورنتينا خدمة كبيرة لنابولي عندما حرم إنتر حامل اللقب من اللحاق به إلى الصدارة بالفوز عليه 3-0 في مباراة من المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم استكملت مجرياتها بعد أن توقفت قبل شهرين لدى تعرض لاعب الأول إدواردو بوفي لعارض صحي.
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وسجل الأهداف الثلاثة لوكاس رانييري (59) ومويز كين (64 و89).

وبقي نابولي مبتعداً في الصدارة بفارق 3 نقاط عن إنتر. 

وكانت المباراة توقفت قبل نحو شهرين وتحديداً في الأول من كانون الأول إثر عارض صحي تعرض له بوفي الذي أغمي عليه ونقل الى المستشفى.

وتوقفت المباراة حينها في الدقيقة 17 واستكملت اليوم من هذه الدقيقة بالذات. (بي إن سبورتس)
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