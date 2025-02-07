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رياضة

فضيحة القبلة القسرية.. تفاصيل جديدة في جلسات محاكمة روبياليس

Lebanon 24
07-02-2025 | 01:00
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تواصلت لليوم الرابع على التوالي محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على خلفية ما حدث أثناء تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات.
وأدلت أليكسيا بوتياس وإيريني باريديس، لاعبتا نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بشهادتهما عن بعد، فيما حضرت لايا كودينا لاعبة آرسنال الإنكليزي إلى مقر المحكمة، على غرار عدد من الشهود الآخرين.
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ويُطالبُ الادعاء بسجن روبياليس لمدة عامين ونصف العام بالإضافة إلى عام واحد بتهمة التعدّي وثمانية عشر شهرا بتهمة إجبار جيني إيرموسو على التقليل من أهمية الحدث.

وستستمر المحاكمة حتى التاسع عشر من شباط الجاري.
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