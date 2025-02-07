13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فضيحة القبلة القسرية.. تفاصيل جديدة في جلسات محاكمة روبياليس
Lebanon 24
07-02-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصلت لليوم الرابع على التوالي محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على خلفية ما حدث أثناء تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات.
وأدلت أليكسيا بوتياس وإيريني باريديس، لاعبتا نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بشهادتهما عن بعد، فيما حضرت لايا كودينا لاعبة آرسنال الإنكليزي إلى مقر المحكمة، على غرار عدد من الشهود الآخرين.
Advertisement
ويُطالبُ الادعاء بسجن روبياليس لمدة عامين ونصف العام بالإضافة إلى عام واحد بتهمة التعدّي وثمانية عشر شهرا بتهمة إجبار جيني إيرموسو على التقليل من أهمية الحدث.
وستستمر المحاكمة حتى التاسع عشر من شباط الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
14:20 | 2025-02-06
06/02/2025 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
09:43 | 2025-02-06
06/02/2025 09:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى للبنانيين من "صندوق النقد الدولي"
Lebanon 24
بُشرى للبنانيين من "صندوق النقد الدولي"
12:00 | 2025-02-06
06/02/2025 12:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل في لقاء بعبدا... الخلاف على الوزير الشيعي الخامس طيّر اعلان التشكيلة
Lebanon 24
هذا ما حصل في لقاء بعبدا... الخلاف على الوزير الشيعي الخامس طيّر اعلان التشكيلة
07:35 | 2025-02-06
06/02/2025 07:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إجتماع بعبدا... برّي لم يقبل بهذا الإسم
Lebanon 24
خلال إجتماع بعبدا... برّي لم يقبل بهذا الإسم
07:09 | 2025-02-06
06/02/2025 07:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:38 | 2025-02-07
"متزوج ولديه أطفال ويحاول التواصل معي".. موقف محرج للاعب أرسنال بسبب نجمة شهيرة
02:00 | 2025-02-07
نصف نهائي ناري.. كأس الملك يشتعل
01:27 | 2025-02-07
رقص مع والدته وحبيبته.. رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ 40 بأجواء مميزة في الرياض (فيديو)
00:30 | 2025-02-07
هزيمة مدوية لإنتر
00:00 | 2025-02-07
بعد معركة مثيرة.. أنس جابر تودّع بطولة أبوظبي
23:30 | 2025-02-06
بخماسية.. برشلونة يتجاوز فالنسيا
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
07/02/2025 11:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
07/02/2025 11:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
07/02/2025 11:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24