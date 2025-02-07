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رياضة

نصف نهائي ناري.. كأس الملك يشتعل

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:00
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حقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (5-0) خلال مواجهة فالنسيا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الخفافيش على ملعب "ميستايا".

وبهذا الانتصار أكمل برشلونة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.
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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة يبلغون دور نصف نهائي كأس الملك للمرة السابعة في تاريخ المسابقة، والأولى منذ عام 2014، عندما تأهل ريال سوسيداد أيضا إلى هذا الدور. (كووورة)
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