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رياضة

"متزوج ولديه أطفال ويحاول التواصل معي".. موقف محرج للاعب أرسنال بسبب نجمة شهيرة

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:38
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أثارت آنا فاكيلي، نجمة برنامج المواعدة البريطاني الشهير "جزيرة الحب"، جدلاً واسعاً بعدما كشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بلاعب في فريق أرسنال الإنكليزي.

وخلال ظهورها في الموسم الخامس من برنامج "لاف آيلاند"، الذي يُعرض على قناة ITV2، تحدثت فاكيلي عن تواصل أحد لاعبي أرسنال معها عبر الرسائل الخاصة على "إنستغرام" وطلب منها مواعدته. وأوضحت في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "تسلل لاعب من أرسنال إلى رسائلي المباشرة، وهو أمر غير لائق خاصة أنه متزوج ولديه أطفال. لديه كل شيء، كما يظهر في حسابه على إنستغرام، لذلك لا أفهم ما كان يفكر فيه".
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فاكيلي أكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها رسائل من شخصيات مشهورة، حيث كشفت عن أن لي راين، المغني الرئيسي لفرقة "بلو"، أرسل لها أيضًا رسائل خاصة. (روسيا اليوم)
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