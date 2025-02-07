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رياضة
فان دايك يراوغ بشأن مستقبله مع ليفربول
Lebanon 24
07-02-2025
|
07:00
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لم يقدم فيرغيل فان دايك، قائد ليفربول، إجابة حاسمة بشأن مستقبله داخل النادي الإنكليزي، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
وصرح فان دايك عبر قناة "سكاي سبورتس": "ليست لديَّ أي فكرة عما سيحدث في المستقبل، ومن يقول أنه يعرف شيئا فهو مخطئ".
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في سياق آخر، أبدى المدافع الهولندي سعادته بتسجيل هدف في الفوز على توتنهام (4-0) في إياب قبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.
وقال المدافع الهولندي: "أنا فخور بذلك؛ لأنني أقوم بعمل كبير في التدريبات حتى أنجح في تسجيل الأهداف".
وتابع "قدمنا أداء رائعا، وسعداء بالصعود للمباراة النهائية، لكن لم نضمن شيئا بعد سواء في مشوارنا بالدوري أو دوري الأبطال، والآن تركيزنا على مباراة كأس الاتحاد الإنكليزي".
وأشاد فان دايك بزميله محمد صلاح، قائلاً: "لقد سدد ركلة جزاء لا يمكن لأي حارس مرمى أن يتصدى لها. إنه حاسم". (كووورة)
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