Advertisement

رياضة

فان دايك يراوغ بشأن مستقبله مع ليفربول

Lebanon 24
07-02-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1317112-638745335844521773.png
Doc-P-1317112-638745335844521773.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يقدم فيرغيل فان دايك، قائد ليفربول، إجابة حاسمة بشأن مستقبله داخل النادي الإنكليزي، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
 
وصرح فان دايك عبر قناة "سكاي سبورتس": "ليست لديَّ أي فكرة عما سيحدث في المستقبل، ومن يقول أنه يعرف شيئا فهو مخطئ".
Advertisement

في سياق آخر، أبدى المدافع الهولندي سعادته بتسجيل هدف في الفوز على توتنهام (4-0) في إياب قبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.
 
وقال المدافع الهولندي: "أنا فخور بذلك؛ لأنني أقوم بعمل كبير في التدريبات حتى أنجح في تسجيل الأهداف".

وتابع "قدمنا أداء رائعا، وسعداء بالصعود للمباراة النهائية، لكن لم نضمن شيئا بعد سواء في مشوارنا بالدوري أو دوري الأبطال، والآن تركيزنا على مباراة كأس الاتحاد الإنكليزي".

وأشاد فان دايك بزميله محمد صلاح، قائلاً: "لقد سدد ركلة جزاء لا يمكن لأي حارس مرمى أن يتصدى لها. إنه حاسم". (كووورة) 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:55 | 2025-02-07
09:00 | 2025-02-07
04:30 | 2025-02-07
03:38 | 2025-02-07
02:00 | 2025-02-07
01:27 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24