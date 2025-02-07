فان دايك يراوغ بشأن مستقبله مع ليفربول

لم يقدم فيرغيل فان دايك، قائد ليفربول، إجابة حاسمة بشأن مستقبله داخل النادي الإنكليزي، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.



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في سياق آخر، أبدى المدافع الهولندي سعادته بتسجيل هدف في الفوز على توتنهام (4-0) في إياب قبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية. وصرح فان دايك عبر قناة "سكاي سبورتس": "ليست لديَّ أي فكرة عما سيحدث في المستقبل، ومن يقول أنه يعرف شيئا فهو مخطئ".في سياق آخر، أبدى المدافع الهولندي سعادته بتسجيل هدف في الفوز على توتنهام (4-0) في إياب قبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.