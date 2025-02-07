"لحظة غيرت تاريخنا".. ريال مدريد يوجه رسالة لراموس

وجه نادي ريال مدريد رسالة خاصة إلى قائده السابق سيرخيو راموس بعد انضمامه إلى نادي مونتيري المكسيكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وجاء في تغريدة النادي الملكي: "سيرخيو راموس سينضم لنادي مونتيري، والرقم الذي اختاره أسطورة نادينا هو إشارة إلى الدقيقة 93، تكريما لكل مشجعي ريال مدريد، واستذكارا للحظة التي غيرت تاريخنا. شكرا لك دائما، سيرخيو راموس. نتمنى لك التوفيق والنجاح".

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ويرتبط الرقم 93 بذاكرة مشجعي ريال مدريد، حيث سجل راموس هدفا دراماتيكيا في الدقيقة 93 من نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 ضد أتلتيكو مدريد.

وعندما كانت تلك المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم أتلتيكو مدريد 1-0، ارتقى راموس فوق الجميع ليسدد الكرة بضربة رأسية ويضعها في الشباك ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.



وفي الوقت الإضافي، استغل ريال مدريد زخم الهدف القاتل، وأضاف ثلاثة أهداف أخرى ليفوز بالمباراة 4-1 ويحقق لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا. (روسيا اليوم)