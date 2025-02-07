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رياضة

في مباراة واحدة.. ما حقيقة تسجيل نجل ميسي 11 هدفًا؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:00
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أكدت وسيلة إعلام فرنسية أن نجل الأسطورة ليونيل ميسي، تياغو، لم يسجل 11 هدفا في لقاء واحد كما تناقلته عدة صحف في الأيام الماضية.

وراجت الأيام الماضية أنباء إحراز تياغو 11 هدفا من أصل 12 فاز به إنتر ميامي تحت 13 عاما على أتلانتا يونايتد.
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ونشرت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية كيف أن هذه النتيجة غير حقيقية بدءا من أن هذه المباراة ليس لها أثر على الموقع الرسمي لمسابقة الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأضافت الإذاعة أن "ماركا" الإسبانية أصدرت "مونتاجا" للقاء وضع المتابعين في حالة من الحذر، إذ لا توجد بطولة كأس الدوري الأميركي تحت 13 عاما، وأن إنتر ميامي يلعب في بطولة تسمى دوري فلوريدا وخوض مباريات ضد أندية من الولاية إياها، وأتلانتا يونايتد يقع في الجنوب الشرقي. وأخفقت ماركا مجددا بحسب مونتي كارلو بقولها إن أهداف تياغو كانت من الدقيقة 12 حتى 89 لأن مباريات تحت 13 عاما مدتها 70 دقيقة فقط وليس 90، وتقسم على شوطين كل منهما 35 دقيقة و10 دقائق استراحة بين الشوطين. (العربية) 
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