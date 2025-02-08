أدى رقصة العرضة السعودية.. رونالدو يحتفل بهدفه الأول بعد بلوغه سن الأربعين (فيديو)

خلال مواجهة "العالمي" ضد الفيحاء في الدوري السعودي أمس الجمعة، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، أول أهدافه بعد احتفاله بعامه الأربعين.



واحتفل رونالدو بعيد ميلاده الأربعين يوم الأربعاء الماضي، ليختتم عقدا حافلا بالإنجازات الكبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات.



وفي مباراته الأولى بعد هذا الاحتفال، سجل رونالدو الهدف الثالث لفريقه في شباك الفيحاء، ليساهم في فوز النصر بثلاثية نظيفة.

كريستيانو رونالدو عرض أشهر احتفالياته في هدفه بعمر الـ40 🤩!



Siiiiiiiii + العرضة السعودية + كالما كالما #النصر #النصر_الفيحاء pic.twitter.com/8hMsoFAT95 — أرابيكا | Arabica (@Arabiiica) February 7, 2025 Advertisement

وأظهرت لقطات مصورة احتفال رونالدو مع زملائه بالهدف، قبل أن يؤدي رقصة العرضة السعودية تحت أنظار الجماهير، مما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 16 في دوري روشن هذا الموسم، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين.



كما ارتقى النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على نادي القادسية.(روسيا اليوم)



