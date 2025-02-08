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رياضة

فضيحة مدوية.. شقيق أسطورة مانشستر يكشف: كسبت مليون دولار بعدما خانني مع زوجتي

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:00
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كشف رودري غيغز، شقيق أسطورة مانشستر يونايتد، أنه حصل على حوالي مليون دولار بعدما خانه شقيقه رايان مع زوجته ناتاشا.

تمزقت عائلة غيغز بعدما خرجت علاقة ناتاشا التي استمرت لمدة 8 سنوات مع نجم مانشستر يونايتد إلى العلن في عام 2011.
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ورد رودري على المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه أكثر سعادة من أي وقت مضى.

وبدأت ناتاشا ورايان المواعدة سرا في عام 2003، كانت علاقتهما تجري خلف ظهر كل من رودري وزوجة نجم يونايتد آنذاك ستايسي.

واعترفت ناتاشا بالخيانة في عام 2011، وانفصل الزوجان منذ ذلك الحين ودخلا في علاقات جديدة.

ويدير رودري، البالغ من العمر 49 عاما حاليا بودكاست ويعمل في مجال التوظيف، بينما تزوجت ناتاشا مؤخرا من رجل إطفاء.

وفي تبادل حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رودري إلى أنه استفاد ماليا من الفضيحة، وكتب ردا على أحد المستخدمين: يا صديقي، لقد مر على ذلك أكثر من 14 عاما ولدي طفلان من شخص آخر وربحت الكثير من المال من ذلك.

وأضاف: ربحت منه حوالي مليون دولار.

وكان رودري قد ادعى في وقت سابق أن زوجته السابقة ناتاشا كانت على علاقة مع العديد من لاعبي كرة القدم أثناء زواجهما.(العربية)

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