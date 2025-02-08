مبابي وغريزمان وجها لوجه في تشكيل الديربي المتوقع



Advertisement ريال مدريد ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا



الدفاع: ميندي - أسينسيو - تشواميني - فاسكيز



الوسط: فالفيردي - سيبايوس - بيلينجهام



الهجوم: فينيسيوس - كيليان مبابي - رودريجو جويس



أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أوبلاك



الدفاع: يورينتي - خيمينيز - لينجليه - جالان



الوسط: جوليانو - باريوس - دي باول - لينو



الهجوم: جوليان ألفاريز - جريزمان



ولا تقبل هذه المباراة القسمة على اثنين في ظل صراع الفريقين الشرس على صدارة جدول الترتيب، وخلفهما برشلونة الذي يترقب نتيجة هذه المواجهة. (كووورة)

يلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو، مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في موقعة مهمة على صدارة الدوري الإسباني.