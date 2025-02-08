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رياضة

مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليتون أورينت

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:00
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أعلن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة مضيفه ليتون أورينت اليوم السبت، في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.
 
وقرر غوارديولا إشراك عدد من اللاعبين الشباب في التشكيلة الأساسية، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للوافدين الجدد فيتور ريس في خط الدفاع ونيكو غونزاليس في خط الوسط.
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ويقود المهاجم المصري عمر مرموش خط هجوم مانشستر سيتي في غياب الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي قرر غوارديولا إراحته تحسبا لمواجهة ريال مدريد المرتقبة الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أورتيغا.

الدفاع: لويس - ريس - دياز - أوريلي.

الوسط: غونزاليس - غوندوغان - مكاتي.

الهجوم: سافينيو - مرموش - جريليش. (روسيا اليوم) 
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