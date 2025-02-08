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رياضة

بعد اختفائه.. العثور على جثة لاعب كرة في ميناء في إسبانيا

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:10
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أعلن فريق غرينغس باكوت المنافس في دوري الدرجة الثالثة السويسري عن وفاة ياكوف غيلكيتش بعدما عُثر عليه ميتًا عقب فترة من اختفائه.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا آخر مرة مع أصدقائه في أليكانتي، وقيل إنه اختفى بعد أمسية في ملهى ليلي، إذ سافر الفريق إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة، وقيل إن غيلكيتش شوهد وهو يغادر إحدى الحانات.
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وأثار غيابه قلقاً كبيراً بعد التأكد من عدم وجوده في مسكنه، ما دفع موظفي الفندق المعنيين إلى الإبلاغ عن اختفائه بينما لجأ أقارب اللاعب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للعثور عليه.
 
وأكدت السلطات منذ ذلك الحين أنه تم العثور على جثته في مياه ميناء أليكانتي، مع وجود مؤشرات تشير إلى سبب عرضي للوفاة. (العربية)
 

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