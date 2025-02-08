بعد اختفائه.. العثور على جثة لاعب كرة في ميناء في إسبانيا

Advertisement

أعلن فريق غرينغس باكوت المنافس في دوري الدرجة الثالثة السويسري عن وفاة ياكوف غيلكيتش بعدما عُثر عليه ميتًا عقب فترة من اختفائه.وشوهد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا آخر مرة مع أصدقائه في أليكانتي، وقيل إنه اختفى بعد أمسية في ملهى ليلي، إذ سافر الفريق إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة، وقيل إن غيلكيتش شوهد وهو يغادر إحدى الحانات.وأثار غيابه قلقاً كبيراً بعد التأكد من عدم وجوده في مسكنه، ما دفع موظفي الفندق المعنيين إلى الإبلاغ عن اختفائه بينما لجأ أقارب اللاعب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للعثور عليه.