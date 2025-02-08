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رياضة

أموال واتهامات.. متى يُحسم مصير مانشستر سيتي؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 12:00
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كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن الموعد المتوقع لصدور الحكم في القضية المرفوعة ضد ناديه بشأن ارتكابه 115 مخالفة مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي اتهامات رسمية بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنكليزي الممتاز، وتعود هذه المزاعم إلى عدة مواسم سابقة.
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وينتظر الجميع نتائج التحقيقات والمحاكمة.

ودافع غوارديولا عن مانشستر سيتي، مؤكدا أن المنتقدين يسعون إلى "محو النادي من على الخريطة" على الرغم من عدم ثبوت إدانته بشكل رسمي حتى الآن.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم السبت عن موعد صدور الحكم: "أعتقد أن الحكم والعقوبة ستصدر في غضون شهر واحد، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي بأن نجاحه يعتمد على الأموال فقط، أوضح غوارديولا: "أعرف أن هذه هي النظرة السائدة تجاه النادي، ولكن خلال السنوات الخمس الماضية، كنا من بين الأندية الأقل إنفاقا. نحن بعيدون عن أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وحتى ليفربول. السبب الوحيد لذلك هو أننا نحقق الكثير من الأرباح من بيع اللاعبين".

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة نشاطا ملحوظا لمانشستر سيتي، حيث أنفق 180 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوف الفريق. (روسيا اليوم)
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