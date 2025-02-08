أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة

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أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن تشكيلته لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو". وشهدت التشكيلة تواجد الثنائي الهجومي البرازيلي رودريغو وفينيسيوس جونيور مع الفرنسي كيليان مبابي في الخط الأمامي.وفي ظل الغيابات في قلب الدفاع، أُجبر أنشيلوتي على الدفع بالفرنسي أوريليان تشواميني في هذا المركز، مع غياب أنطونيو روديغر المصاب في الركبة، بالإضافة إلى ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.وجاءت التشكيلة كالتالي: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، راؤول أسينسيو، فران غارسيا، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.