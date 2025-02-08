Advertisement

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1317720-638746461964749503.png
Doc-P-1317720-638746461964749503.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن تشكيلته لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو". وشهدت التشكيلة تواجد الثنائي الهجومي البرازيلي رودريغو وفينيسيوس جونيور مع الفرنسي كيليان مبابي في الخط الأمامي.
Advertisement

وفي ظل الغيابات في قلب الدفاع، أُجبر أنشيلوتي على الدفع بالفرنسي أوريليان تشواميني في هذا المركز، مع غياب أنطونيو روديغر المصاب في الركبة، بالإضافة إلى ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.

وجاءت التشكيلة كالتالي: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، راؤول أسينسيو، فران غارسيا، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:28 | 2025-02-08
16:00 | 2025-02-08
13:42 | 2025-02-08
12:00 | 2025-02-08
11:00 | 2025-02-08
10:10 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24