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رياضة
الهلال يتعثر أمام ضمك
Lebanon 24
08-02-2025
|
16:00
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انتهت مباراة ضمك وضيفه الهلال بالتعادل الإيجابي 2-2 مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهد الشوط الأول سيطرة من فريق الهلال، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 32.
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في الشوط الثاني، انتفض فريق ضمك وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق اللاعب حبيب ديالو في الدقيقتين 50 و73.
ورمى بعدها الهلال بكل ثقله على مرمى ضمك، وتمكن اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76، علما بأن روبين نيفيز كان قد أهدر ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 56. (روسيا اليوم)
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