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رياضة

خلال الديربي الناري.. ما صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها أتلتيكو مدريد؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:28
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أثار سيزار سوتو غرادو، حكم مواجهة الديربي بين الريال وأتلتيكو مدريد، الجدل باحتساب ركلة جزاء على الملكي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا، في معقل الميرنجي "سانتياغو برنابيو".

واحتسب سوتو غرادو ركلة جزاء على تشواميني بعد التحام مع صامويل لينو لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 32، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسط حالة من الغضب والاعتراضات للاعبي ريال مدريد.
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وسجل جوليان ألفاريز الركلة بنجاح ومنح التقدم للروخيبلانكوس في الدقيقة 35.

وعلق سيزار بارينيتشيا مونتيرو، الحكم الدولي السابق، لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هناك تلامس، ولكنني لم أكن لأحتسب ركلة جزاء".

وأضاف: "رغم وجود التلامس، لكن الكرة كانت قد مرت بالفعل. لا توجد فرصة للعبها. لم يتم التنافس عليها. الأمر صارم، ولم أكن لأحتسب ركلة جزاء". (كووورة)
 
 
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