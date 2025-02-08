هل فسخ ميشالاك عقده؟

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كشف مصدر مسؤول في الزمالك، اليوم السبت، حقيقة الأخبار المتداولة عن فسخ تعاقد البولندي كونراد ميشالاك، لاعب أحد السعودي، المعار للفريق الأبيض حتى نهاية الموسم الجاري، والذي ظهر بأداء متواضع خالف التوقعات.وقال المصدر لـ"كووورة": "ميشالاك لم يفسخ تعاقده مع الزمالك مثلما يُتداول.. اللاعب شارك في تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي".وأضاف: "ميشالاك تقدم بإنذار فقط ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.. وهذه إجراءات طبيعية، والزمالك لديه مدة محددة للرد عليه".أضاف: "حتى الآن، ميشالاك ضمن قائمة الفريق، ولم يتم رفع اسمه منها، ولا نعلم ما الهدف من تداول أخبار غير صحيحة". (كووورة)