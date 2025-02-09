هذه أكبر مكاسب ريال مدريد من الديربي أمام أتلتيكو

Advertisement

خطف راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، الأنظار بشكل كبير خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، التي جرت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو".ورغم تعادل الفريق الذي أغضب جماهير ريال مدريد، إلا أنها أشادت بشكل كبير بما قدمه أسينسيو، الذي يراه الكثيرون خليفة سيرجيو راموس، نجم الفريق السابق الذي انتقل مؤخرًا إلى مونتيري المكسيكي.كان أسينسيو بمثابة السد المنيع أمام العديد من هجمات أتلتيكو مدريد، وأبرزها في الدقيقة 45 عندما فقد مبابي الكرة في منطقة جزاء المنافس، لينطلق خوليان ألفاريز، لكن أسينسيو تفوق عليه في سباق السرعة، واستعاد الكرة وأعادها إلى حارسه تيبو كورتوا.وفي الدقيقة 61، نجح أسينسيو في إيقاف هجمة مرتدة من جوليانو سيميوني، حيث كان يواجهه، وتمكن من استعادة الكرة لصالح فريقه. كما تدخل بمهارة في الدقيقة 65 لوقف هجمة خطيرة بعد تمريرة خلفية من فيران غارسيا، مانعًا يورنتي من إرسال عرضية خطيرة.ووفقًا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، حصل أسينسيو على تقييم 7.1، حيث كانت دقة تمريراته 96%، ولم يخطئ في التمرير إلا مرتين فقط. كما كانت دقة التمريرات الطويلة 100%، ودقة الفوز بالالتحامات الأرضية 100%، وكذلك دقة الفوز بالالتحامات الهوائية 100%. بالإضافة إلى ذلك، أبعد أسينسيو الكرة من منطقة الجزاء 3 مرات، وفاز في جميع تدخلاته الخمسة ضد لاعبي أتلتيكو، وفقد الاستحواذ مرتين.ورغم تعثر ريال مدريد في المباراة، قد يكون كارلو أنشيلوتي قد وجد الحل المثالي لأزمة الدفاع التي يعاني منها الفريق، مع التألق الواضح لأسينسيو.ظهر أسينسيو لأول مرة مع ريال مدريد في 4 تشرين الثاني 2024 خلال مباراة الفريق ضد أوساسونا في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني. هذا الموسم، لعب أسينسيو 11 مباراة في "الليغا"، منها 6 مباريات كأساسي، بمعدل 62 دقيقة في كل مباراة، وبإجمالي 678 دقيقة في المباريات. كما شارك في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا و3 مباريات بكأس ملك إسبانيا.وبنتيجة تعادل الأمس، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 50 نقطة في المركز الأول بترتيب الدوري الإسباني، بينما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 49 نقطة في المركز الثاني. من جانب آخر، يمتلك برشلونة فرصة قوية للتقرب من صدارة الدوري الإسباني، حيث سيواجه إشبيلية اليوم في مباراة قد ترفع رصيده إلى 48 نقطة. (ارم نيوز)