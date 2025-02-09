بعد إصابته الخطيرة.. وفاة ملاكم شهير عن عمر 28 عامًا!

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وعانى كوني الذي كان يقبع في العناية المركزة من نزيف في الدماغ بعد نزاله ضد الويلزي ناثان هاولز في وزن الريشة السوبر في قاعة أولستر في بلفاست.وأوقف الحكم النزال في الجولة التاسعة قبل نقل كوني إلى المستشفى.وقال دنلوب في بيان "ببالغ الحزن نضطر للإعلان عن وفاة كوني بعد صراع دام أسبوعا من أجل حياته".وأضاف "لقد كان ابنا وأخا وشريكا محبوبا للغاية، وسوف يستغرق الأمر منا جميعا مدى الحياة حتى ننسى مدى تميزه". (العربية)