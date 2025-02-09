Advertisement

رياضة

ألكاراز يقترب من المشاركة في "ديربي ميرسيسايد"

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1318051-638747215216438846.jpeg
Doc-P-1318051-638747215216438846.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يدرس ديفيد مويس مدرب فريق إيفرتون إمكانية الدفع بالوافد الأرجنتيني الجديد على سبيل الإعارة كارلوس ألكاراز خلال مباراة ديربي ميرسيسايد امام ليفربول يوم الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.
Advertisement

وسبق لألكاراز خوض عدة ديربيات حيث شارك مع فلامنغو أمام فلومنينسي في ديربي الدوري البرازيلي ومع يوفنتوس أمام تورينو في ديربي الدوري الإيطالي.

وشارك ألكاراز من على مقاعد البدلاء خلال الخسارة أمام بورنموث بهدفين دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وظهر بشكل جيد، وحرمه القائم من تسجيل هدف عبر ضربة حرة مباشرة من مسافة 30 ياردة.

وقال الأسكتلندي مويس، 61 عاما، يوم الأحد "مازال الوقت مبكرا بالنسبة لي لحسم الأمر. شعرت بأن هناك عنصرا مختلفا بعض الشيء، هذا يمنحنا المزيد من القرارات التي ستجعلنا غير قابلين للتوقع بشكل أكبر".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مويس قوله "سعدت للغاية بمستواه، قدم مجهودا رائعا من خلال الضربة الحرة التي ارتطمت بالقائم، أعتقد أن بدايته كانت جيدة للغاية".

وأضاف "أعتقد أن جميع اللاعبين الذين قدمناهم خلال المباراة صنعوا الفارق".

وأشار "سعدت أيضا بأداء جاك هاريسون، قدم ثلاث أو أربع تمريرات رائعة في وقت كنا في حاجة لذلك، وتيم إيرويجبونام شارك أيضا بعدما استعاد بعض عافيته. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-09
14:30 | 2025-02-09
11:48 | 2025-02-09
07:33 | 2025-02-09
03:28 | 2025-02-09
02:35 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24