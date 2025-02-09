12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ألكاراز يقترب من المشاركة في "ديربي ميرسيسايد"
Lebanon 24
09-02-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدرس ديفيد مويس مدرب فريق إيفرتون إمكانية الدفع بالوافد الأرجنتيني الجديد على سبيل الإعارة كارلوس ألكاراز خلال مباراة ديربي ميرسيسايد امام ليفربول يوم الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.
Advertisement
وسبق لألكاراز خوض عدة ديربيات حيث شارك مع فلامنغو أمام فلومنينسي في ديربي الدوري البرازيلي ومع يوفنتوس أمام تورينو في ديربي الدوري الإيطالي.
وشارك ألكاراز من على مقاعد البدلاء خلال الخسارة أمام بورنموث بهدفين دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وظهر بشكل جيد، وحرمه القائم من تسجيل هدف عبر ضربة حرة مباشرة من مسافة 30 ياردة.
وقال الأسكتلندي مويس، 61 عاما، يوم الأحد "مازال الوقت مبكرا بالنسبة لي لحسم الأمر. شعرت بأن هناك عنصرا مختلفا بعض الشيء، هذا يمنحنا المزيد من القرارات التي ستجعلنا غير قابلين للتوقع بشكل أكبر".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مويس قوله "سعدت للغاية بمستواه، قدم مجهودا رائعا من خلال الضربة الحرة التي ارتطمت بالقائم، أعتقد أن بدايته كانت جيدة للغاية".
وأضاف "أعتقد أن جميع اللاعبين الذين قدمناهم خلال المباراة صنعوا الفارق".
وأشار "سعدت أيضا بأداء جاك هاريسون، قدم ثلاث أو أربع تمريرات رائعة في وقت كنا في حاجة لذلك، وتيم إيرويجبونام شارك أيضا بعدما استعاد بعض عافيته. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
Lebanon 24
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
03:15 | 2025-02-09
09/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
02:15 | 2025-02-09
09/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معالي "الرفيقة نورا"
Lebanon 24
معالي "الرفيقة نورا"
01:30 | 2025-02-09
09/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب إلغاء".. "التيار" ينتقل إلى مواجهة نواف سلام
Lebanon 24
"حرب إلغاء".. "التيار" ينتقل إلى مواجهة نواف سلام
04:00 | 2025-02-09
09/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2025-02-09
ليفربول يتلقى ضربة مبكرة في مباراته ضد بليموث
14:30 | 2025-02-09
كونراد ميشالاك يفسخ عقده مع الزمالك.. ويلجأ للفيفا
11:48 | 2025-02-09
خبر سار لريال مدريد.. تعيين حكم لقاء "الملكي" ومان سيتي
07:33 | 2025-02-09
بعد إصابته الخطيرة.. وفاة ملاكم شهير عن عمر 28 عامًا!
03:28 | 2025-02-09
هذه أكبر مكاسب ريال مدريد من الديربي أمام أتلتيكو
02:35 | 2025-02-09
بالفيديو: لقطات مؤثرة في تكريم لاعبي ريال مدريد لمارسيلو!
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
09/02/2025 23:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
09/02/2025 23:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
09/02/2025 23:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24