ليفربول يتلقى ضربة مبكرة في مباراته ضد بليموث

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تعرض نادي ليفربول لضربة موجعة في بداية مباراته ضد مضيفه بليموث أرجايل اليوم الأحد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.واضطر المدافع الإنجليزي الدولي جو غوميز لمغادرة الملعب بعد ثماني دقائق فقط من انطلاق المباراة بسبب تعرضه لإصابة عضلية.وكان المدرب الهولندي لليفربول، أرني سلوت، قد قرر إراحة العديد من نجوم الفريق في هذه المباراة، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، كودي جاكبو، الحارس أليسون بيكر، بالإضافة إلى ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي.ومع إصابة غوميز المبكرة، أجرى سلوت تغييرا اضطراريا، حيث أدخل اللاعب الشاب إسحاق مابايا.هذا التغيير أدى إلى إعادة ترتيب تكتيكي لليفربول، حيث شغل مابايا مركز الظهير الأيمن بدلا من جيمس ماكونيل الذي تحول إلى قلب الدفاع.ويتطلع ليفربول لتخطي بليموث أرجايل للحفاظ على حظوظه في الفوز بكافة الألقاب الممكنة هذا الموسم، حيث بلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه. (روسيا اليوم)