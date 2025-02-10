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رياضة
نجم برشلونة يلاحق محمد صلاح في قائمة أوروبية استثنائية
Lebanon 24
10-02-2025
|
04:43
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حقق رافينيا نجم برشلونة، رقما مميزا خلال الفوز الكبير لفريقه على إشبيلية بنتيجة 4-1 مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
أهداف برشلونة الأربعة جاءت عبر روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز، رافينيا، وإريك غارسيا في الدقائق 7 و46 و55 و89 على التوالي.
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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، شارك رافينيا في 37 هدفا خلال 35 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 24 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.
وأشارت الشبكة إلى أن رافينيا يتصدر قائمة المساهمين في الأهداف بين لاعبي برشلونة، ولا يتفوق عليه في الدوريات الخمسة الكبرى سوى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي ساهم في 44 هدفا (26 هدفا و18 تمريرة حاسمة).
ويرتبط رافينيا بعقد مع برشلونة حتى صيف 2027، فيما كشفت تقارير صحفية مؤخرا عن نية إدارة البارسا في تجديد عقده، للحفاظ عليه كأحد الركائز الأساسية للمشروع الرياضي في السنوات المقبلة.
بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد. بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الـ13. (روسيا اليوم)
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